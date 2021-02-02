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Мошенники научились звонить с номеров госорганов и банков 

Лера Букина 3 часа назад
В Липецкой области за сутки было получено несколько обращений от граждан, которые пострадали от действий лжесотрудников службы безопасности банков, пишут «Известия».
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что 33-летний житель Данкова столкнулся с телефонной мошеннической схемой. Ему позвонил «представитель банка» и заявил о предотвращении попытки списания денег с его счета, после чего посоветовал мужчине выполнить перевод средств на «безопасный счет». Ему также сообщили, что попыткой списания средств заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, поэтому его предупредили о грядущем звонке из полиции с определенного номера телефона.
Россиянам рассказали о видах мошенничества с банковскими картами
Потерпевший проверил на сайте указанный номер телефона и убедился в том, что он принадлежит УМВД России по Липецкой области. Когда ему перезвонили с этого номера, у него не возникло никаких подозрений. В течение нескольких суток он небольшими суммами перевел на счет злоумышленников 411 тысяч рублей, заявили в пресс-службе областного управления МВД.
Когда мошенники используют программы замены телефонных номеров, они фальсифицируют входящие абонентские номера телефонов, после чего они определяются как реально существующие в правоохранительных органах. Для того чтобы внушить доверие, аферисты предлагают проверить в интернете ФИО, должность и номер, который озвучивается во время разговора, заявили областном управлении МВД.
Сегодня действительно возможно с помощью телекоммуникационных систем проводить подмену номеров, подтвердил эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов.
Злоумышленники обманывают граждан с помощью программного обеспечения, которое устанавливается на обычный сотовый телефон. Данное ПО обманывает определитель номера, который стоит в телефоне, заявил заведующий кафедры информационной безопасности НИУ ВШЭ, академик Академии криптографии РФ Александр Баранов. По его словам, в настоящее время технически обыкновенный пользователь от этого не защищен.
Кроме того, аферисты представляются сотрудниками службы безопасности банков. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов подчеркнул, что служба безопасности не имеет права звонить клиентам. Поэтому с какого бы номера вам ни позвонили, нужно класть трубку, не разбираясь, советует эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России активизировались «коммунальные» жулики. Обман заключается в том, что лжемонтеры и псевдопроверяющие обходят квартиры и заставляют людей платить за ненужные фильтры для воды и менять исправные электросчетчики.
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Личный счет , Видео , Александр Баранов , Александр Власов , ВШЭ , МВД , газета "Известия"
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