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Юрист подсказал, как можно отказаться от кредита 

Лера Букина 3 часа назад
Юрист заявил о возможности отказаться от кредита в течение 14 дней
Фото: ТАСС
Банки стали более настойчиво соблазнять клиентов кредитными предложениями. Бывают случаи, когда решение об оформлении кредитного договора принимается необдуманно, а договор уже подписан. Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин заявил агентству «Прайм», что в таком случае есть возможность расторгнуть соглашение с банком.
По закону в том случае, если банком уже выданы денежные средства клиенту, беспрепятственно расторгнуть договор можно в течение 14 дней после его подписания, подсказывает эксперт. Кроме того, данный срок дается и для отказа от навязанных с кредитом услуг, в частности, страховки. По истечении 14 дней оформить возврат нельзя, говорит Уткин.
Официальное название процедуры — досрочное погашение. Так, банки не могут отказать в досрочном погашении, однако имеют право ввести мораторий на преждевременное закрытие договора в течение 2-3 месяцев с даты подписания, отмечает юрист. Информация об этом прописывается в соглашении, которое всегда нужно внимательно читать перед подписанием.

«В том случае, если заявка на кредит была одобрена банком, но договор заключен не был, то клиент может отказаться от оформления займа без каких-либо последствий», — говорит он.

Для этого необходимо лишь прекратить контактировать с работниками банка либо заявить прямо, что данная услуга более не актуальна.
Уткин предупреждает, что некоторые менеджеры пытаются ввести граждан в заблуждение, убеждая их в невозможности отказаться от кредита на данной стадии. Однако он говорит, что это противоречит реальному положению дел.
По словам юриста, ситуация с целевым займом является более проблематичной. Если гражданин оформил ипотеку и банк перечислил деньги на его счет или выдал наличными, то процедура возврата аналогична потребительскому займу. Но в случае использования денег в качестве первоначального взноса вернуть их будет крайне трудно, отмечает Уткин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Банк России готовится к росту «плохих» кредитов по итогам 2020 года до 20%-30% от общего числа реструктурированных российскими банками займов.
Видео дня. Цена серебра за тройскую унцию поднялась на 30 долларов
Комментарии
Личный счет , Павел Уткин , Центральный банк России
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