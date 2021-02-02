В правительстве исключили введение продовольственных карточек 

Введение продовольственных карточек как меры поддержки незащищенных слоев населения в российском правительстве даже не обсуждается, заявил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков. По его словам, сегодня в России реализуется достаточно вспомогательных инициатив.

Беляков подчеркнул, что большинство существующих мер помощи носят финансовый характер: россиянам начисляют выплаты, которыми они могут распорядиться по своему усмотрению. В долгосрочной перспективе работают программы по выведению семей из бедности. Гражданам предлагают заключить социальный контракт, пройти профессиональное переобучение, устроиться на работу, добавил пресс-секретарь председателя правительства.

«Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки Правительством не обсуждается», — подчеркнул Беляков.

Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Владимир Косой заявил, что в России госрегулирование цен может привести к дефициту продуктов питания и возвращению к карточкам. Он напомнил, что 20 января стало известно о намерении правительства в случае резкого роста цен начать жестко контролировать стоимость зерна и макаронных изделий. Косой отметил, что сейчас прослеживается «очень опасная тенденция», поскольку «регулирование цен ведет к серьезным дисбалансам между спросом и предложением по определенным позициям, а заканчивается дефицитом и карточками».