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Эксперт рассказал о перспективах роста ставок по вкладам 

Лера Букина 3 часа назад
Эксперт: Рост интереса к депозитам возможен при замедлении инфляции
Фото: РИА Новости
Значительного пересмотра вверх ставок по банковским вкладам в 2021 году ожидать не стоит. Во втором полугодии может быть всплеск интереса к депозитам, но маловероятно, что он произойдет одновременно с ростом их доходности, заявил агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Средняя максимальная ставка по рублевым депозитам населения сроком до одного года в январе сохраняется на уровне в 4,49% годовых, упав на 1,5% в течение 2020 года в связи со снижением ЦБ РФ ключевой ставки на 2 процентных пункта. Эксперт допустил возобновление смягчения денежно-кредитной политики в России начиная со второго полугодия еще на 25 пунктов.
По его словам, ситуация с ликвидностью в банковском секторе является более реалистичным основанием для роста ставок по банковским вкладам. В случае сохранения дефицита ликвидности в ближайшие месяцы ожидается повышательное давление на ставки по вкладам, считает Коган. Однако, по его словам, о значительно росте речи не идет.
Растущий интерес к депозитам возможен во втором полугодии в связи с замедлением инфляции, говорит эксперт. Это, по его мнению, будет возможно при условии укрепления российской валюты и хорошего урожая. В этом случае доходность депозитов вернутся к позитивным значениям. В настоящее время граждане держат на депозитах 32,5 трлн рублей.
В Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) прогнозируют рост активов граждан на рынке ценных бумаг в течение 3-5 лет в 2,5 раза — до 10 трлн рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ожидать значительного понижения ставок по банковским вкладам в России в 2021 году не стоит. Такого мнения придерживается гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.
Видео дня. Цена серебра за тройскую унцию поднялась на 30 долларов
Комментарии
Личный счет , Сергей Тищенко , Михаил Коган , Центральный банк России
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