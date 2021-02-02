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Генпрокуратура поручила проверить обоснованность тарифов на услуги ЖКХ 

РИА Недвижимость и ещё 2 1 час назад
Генпрокуратура России поручила провести дополнительные проверки в регионах из-за случаев завышения тарифов в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба ведомства.

"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова принимаются меры по приведению тарифов на ЖКХ в соответствие с законодательством… С учетом складывающейся обстановки Генеральная прокуратура РФ поручила территориальным прокурорам организовать дополнительные надзорные мероприятия на данном направлении. Ситуация в указанной сфере находится на постоянном контроле органов прокуратуры", — говорится в сообщении.

В частности, указывается, что в Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях вмешательство прокуроров потребовалось в связи с завышением тарифов на услуги. В Новосибирской области после прокурорского вмешательства из тарифа для энергоснабжающей организации исключены экономически необоснованные расходы. В Томской области при установлении тарифов на коммунальную услугу по теплоснабжению для муниципального предприятия исключены неправомерные затраты и фактически непонесенные расходы на выплату премий производственному персоналу.
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Кроме того, прокуроры реагировали на факты представления ресурсоснабжающими организациями недостоверных сведений о своей деятельности для установления тарифов.
Также выявлены и пресечены факты установления тарифов без согласования с антимонопольным органом (Республика Мордовия, Курганская область и др.). По требованию прокуроров все нарушения устранены, виновные лица привлечены к ответственности.
В Удмуртской Республике потребовалось реагирование прокуратуры в связи с несоблюдением региональным министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики процедуры принятия тарифных решений.
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Комментарии 13
Личный счет , Видео , Игорь Краснов , Генпрокуратура РФ , Минстрой
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