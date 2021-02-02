Генпрокуратура поручила проверить обоснованность тарифов на услуги ЖКХ 

"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова принимаются меры по приведению тарифов на ЖКХ в соответствие с законодательством… С учетом складывающейся обстановки Генеральная прокуратура РФ поручила территориальным прокурорам организовать дополнительные надзорные мероприятия на данном направлении. Ситуация в указанной сфере находится на постоянном контроле органов прокуратуры", — говорится в сообщении.