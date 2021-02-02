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Интернет-пользователей возмутила идея продовольственной помощи 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Интернет-пользователей возмутила идея продовольственной помощи
Фото: ТАСС
Интернет-пользователи раскритиковали предложение Минпромторга РФ о помоще малоимущим для покупки продуктов. Некоторые россияне восприняли его как унижение, пишет URA.RU.
Как сообщал "Рамблер", ранее Министерство промышленности и торговли выступило с предложением оказывать адресную денежную помощь для покупки продуктов нуждающимся категориям граждан, в том числе беременным и кормящим женщинам, а также детям.
В свою очередь председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков отметил, что продовольственная помощь нуждающимся может стать альтернативой регулированию цен.

«Все время какие-то кормушки предлагают», «А может просто надо платить достойные пенсии и зарплаты?», «Лучше бы пенсионерам, которые всю жизнь пахали, помогли», — отметили интернет-пользователи.

Одна из читательниц издания, по имени Любовь, попросила «не унижать людей подачками».
Также возмущение вызвало и то, что помощь предполагается для беременных и кормящих женщин. Участники дискуссии напомнили, что не только они «в нищете» и остальным тоже нужна финансовая поддержка.
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Комментарии 3
Личный счет , Сергей Беляков , Минпромторг , РИА Ura.ru
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