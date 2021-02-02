Эксперт предупредила о проблемах с отложенными платежами за услуги ЖКХ 

Отмена моратория на взыскание пеней и штрафов по платежам за ЖКУ и правовая неопределенность могут создать серьезные проблемы должникам, рассказала NEWS.ru специалист в области ЖКХ, директор «Организации народного контроля» Наталья Чернышева

Она отметила, что люди до сих пор не осведомлены, как в 2021 году они будут оплачивать долги за услуги ЖКХ, которые накопились за время действия моратория. По ее словам, существует большой риск, что пострадавшие из-за пандемии россияне столкнутся с проблемами не только по текущим выплатам, но и по «отложенными платежами».

Людям будет трудно сразу заплатить крупную сумму, которую они не доплатили в 2020 году, говорит Чернышева. Также остается вопрос, отключат ли коммунальные услуги в таком случае. Никто ничего не объясняет, отмечает эксперт.

Также Чернышева подчеркнула, что в зимнее время запрещено отключать отопление. Для других услуг предусмотрен четкий порядок уведомлений: за 20–30 дней под расписку и повторно — за три дня до отключения.

Чернышева также обратила внимание на активизировавшихся мошенников, которые запугивают отключением электричества, газа, воды и подсовывают фальшивые квитанции с долгами за ЖКУ.

Чернышева заявила о том, что Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства следует ликвидировать правовую неопределенность в этих вопросах и выпустить отдельный документ, в котором должны быть четко прописаны порядок взыскания долгов и процедура отключения коммунальных ресурсов.