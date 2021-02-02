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Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе 

Мария Иванова 50 минут назад
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе
Фото: ТАСС
В Роструде напомнили, что благодаря Дню защитника Отечества россияне будут отдыхать три дня подряд — с 21 по 23 февраля, но перед этим их ждет длинная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА Новости.
Трехдневные праздники получились благодаря переносу рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля. Дни с 15 по 20 февраля станут единственной шестидневной рабочей неделей года.
Следующие праздничные выходные — с 6 по 8 марта. Рабочая неделя благодаря Международному женскому дню будет четырехдневной.
Как писал «Рамблер», в 2021 году майские праздники разделены на два периода: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Выходные в честь Дня России продлятся с 12 по 14 июня, в честь Дня народного единства — с 4 по 7 ноября.
Все рабочие недели с этими праздниками будут четырехдневными, как и последняя неделя года (31 декабря 2021 года — выходной).
Видео дня. Цена серебра за тройскую унцию поднялась на 30 долларов
Личный счет , Роструд
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