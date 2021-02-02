Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе 

Роструде напомнили, что благодаря Дню защитника Отечества россияне будут отдыхать три дня подряд — с 21 по 23 февраля, но перед этим их ждет длинная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА Новости.

Трехдневные праздники получились благодаря переносу рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля. Дни с 15 по 20 февраля станут единственной шестидневной рабочей неделей года.

Следующие праздничные выходные — с 6 по 8 марта. Рабочая неделя благодаря Международному женскому дню будет четырехдневной.

Как писал «Рамблер», в 2021 году майские праздники разделены на два периода: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Выходные в честь Дня России продлятся с 12 по 14 июня, в честь Дня народного единства — с 4 по 7 ноября.

Все рабочие недели с этими праздниками будут четырехдневными, как и последняя неделя года (31 декабря 2021 года — выходной).