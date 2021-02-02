Более 20% россиян поедут в отпуск полностью в кредит 

Каждый пятый россиянин организует свой отпуск полностью на средства, которые были выданы кредитной организацией. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование Райффайзенбанка . В исследовании приняли участие три тысячи жителей семи городов-миллионников старше 20 лет.

Более половины опрошенных (63%) берут в отпуск кредитные деньги на случай непредвиденных трат. 49% участников прибегают к займу для трат во время отпуска. 22% россиян организовывают отпуск полностью на заемные средства.

Отмечается, что мужчины больше женщин рассчитывают на траты кредитных денег в отпуске (52% против 46%), но женщины чаще мужчин берут кредитные деньги на всякий случай (66% и 58% соответственно).

«Кредитная карта — удобный финансовый инструмент, который помогает чувствовать себя спокойно в любой ситуации. При этом тратить деньги можно с выгодой, например, получая кешбэк», — отметил руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка Дмитрий Коловский.

Важно заметить, что под начисление кешбэка не попадают операции, которые традиционно исключены банками из программ лояльности. Речь идет о снятии наличных средств, переводах на другие карты, пополнении счетов, оплате ЖКХ, страховании и штрафах.