Юрист назвал категории граждан, которым положена двойная пенсия

Девять категорий граждан России могут претендовать на двойную пенсию. Об этом юрист Артем Баранов сообщил News.ru.

Это — ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, федеральные государственные гражданские служащие, космонавты, летчики-испытатели, члены семей ликвидаторов чернобыльской аварии, инвалиды вследствие военной травмы, родители и не вступившие в новый брак вдовы военнослужащих, скончавшихся во время службы по призыву либо вследствие военной травмы после увольнения с нее.

Баранов отметил, что двойную пенсию в России выплачивают через раз, то есть не каждый человек, имеющий на нее право, может ее получать.

«Представители власти любят трактовать закон по-разному, вырабатывают некие свои обычаи применения правовых норм, да и просто неохотно выдергивают деньги из бюджета», — объяснил он.

Юрист посоветовал претендентам на двойную пенсию в письменном виде обратиться в территориальный пенсионный фонд по месту регистрации или жительства и получить точную информацию по этому вопросу. Обычно надо подать заявление с просьбой о начислении пенсии и предоставить документы, подтверждающие право на нее.