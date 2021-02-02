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С начала пандемии россияне сократили траты на успокоительные 

Лера Букина 47 минут назад
С начала пандемии россияне сократили траты на успокоительные
Фото: РИА Новости
В России в 2020 году спрос на успокоительные препараты сократился на 14,2%, пишет РБК со ссылкой на исследование оператора фискальных данных OFD.ru. Эксперты компании произвели анализ чеков контрольно-кассовой техники.
Согласно данным OFD.ru, в течение последних трех лет продажи успокоительных увеличивались в среднем на 10–15% в год. Но в апреле 2020 года стартовало падение, которое сохранилось до конца года. Также отмечается, что его пик пришелся на четвертый квартал. Рекордное падение продаж произошло в декабре. Так, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года оно оказалось на 46,4% меньше в денежном выражении.
Что касается продаж у аптек, то они в денежном выражении увеличились на 10,9% после девяти месяцев 2020 года, поставив рекорд последних шести лет. Рост произошел в связи покупками дорогих лекарств на фоне пандемии и спроса на маски, средств от простуды, противовирусных препаратов, термометров, препаратов для укрепления иммунитета и антисептиков.
Ранее «Рамблер» сообщал, что продажи одежды в 2020 году упали на четверть. Данные приводит исследование компании Fashion Consulting Group (FCG).
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Комментарии
Личный счет , Компании , РБК
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