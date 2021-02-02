Порог беспошлинного ввоза товаров могут обнулить 

По словам Давыдова, в 2018-2019 годах по почтовым каналам в Россию поступало около 330-340 млн посылок из-за рубежа, по каналам экспресс-перевозок — от 3 до 8 млн отправлений.

«Подавляющее большинство товаров пересылается без уплаты таможенных платежей. Из-за этого создаются неравные условия для работы российских предприятий, которые в отличие от иностранных производителей арендуют в России помещения, платят налоги и так далее», — заявил он, отметив, что такая продукция оказывает давление на внутренний рынок и создает неравные условия конкуренции.

Представитель ФТС подчеркнул, что движение к обнулению порога беспошлинного ввоза неизбежен. Сначала этот порог составлял 1000 евро, с 2020 года — 200 евро, в 2022 году предполагается уменьшить его до 100 евро, а затем пошагово снизить до 20. Он отметил, что порог в 20 евро может быть установлен уже в 2023 году, это решение зависит от Евразийской комиссии. Дальнейшие шаги будут приниматься «в соответствии с теми международными условиями, которые сложатся к тому времени».

По словам Давыдова, таможенные сборы позволят внедрить новые технологии логистики, которые повлияют на сроки доставки.

Как сообщал «Рамблер», за 2020 год сумма таможенных платежей за посылки стоимостью свыше 200 евро выросла более чем в полтора раза — с 364,8 млн рублей в 2019 году до 530,4 млн рублей.