Мошенники стали обкрадывать россиян с помощью «Google Фото» 

В России в начале 2021 года мошенники, которые похищают деньги со счетов граждан с помощью известной схемы «выплаты компенсаций», стали прибегать к использованию альбомов «Google Фото» вместо привычных почты, мессенджеров и СМС. Об этом пишут «Известия».

Так, россиянам предлагается получение компенсации за участие в популярных фейковых опросах, «недобросовестных» лотереях или возврат за уплату НДС, рассказал изданию руководитель CERT-GIB Александр Калинин . После этого мошенники списывают средства и похищают данные банковских карт.

Как показала практика, мошенники представлялись сотрудниками несуществующих организаций, например, Международной службы «Единый центр возвратов», отметил эксперт по кибербезопасности.

Отмечается, что в 2021 году злоумышленники стали использовать рассылки с альбомом в «Google Фото». Данная схема применяется не только к владельцам телефонов на ОС Android, но и к владельцам iPhone.

Когда присылается приглашение просмотреть такой альбом, чаще всего оповещение об этом поступает в виде push-уведомления на телефоне, подсказывает Калинин. Так, новый альбом будет отображаться в разделе «Общие» всего с одной фотографией — пользователю на его имя на сервисе «Госуслуги» одобрена выплата.

Жертве предлагают оплатить комиссию за перевод в размере 398 рублей через фейковый платежный сервис. Важно заметить, что оплата требуется незамедлительная, потому что через 48 часов сумма якобы будет возвращена отправителю. Таким образом, устанавливая временные ограничения, мошенники оказывают давление на человека.

Специалисты считают, что данный канал распространения фишинговых ссылок более опасен, чем привычные почтовые и СМС-сообщения. Чаще всего жертвами становятся граждане старшей возрастной группы, а также подростки и люди с низким уровнем цифровой грамотности, говорит доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Иван Денисов.

Калинин рассказал о способе обезопасить себя от рисков таких сообщений. Он рекомендует отключить функцию общих альбомов в настройках.