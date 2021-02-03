Эксперт перечислил варианты повышения пенсий работающим

Что касается первого подхода, то он подразумевает полный отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам. Второй и третий подразумевают индексацию, но разные ее варианты.

По словам экономиста, проиндексировать пенсии работающим пенсионерам за весь период с момента ее отмены является самым предпочтительным для граждан и дорогим для правительства вариантом.

По его мнению, правительство также может проиндексировать выплаты только за 2021 год. Остальные годы будут проиндексированы пенсионеру тогда, когда он прекратит работать. Данный вариант, по его мнению, является тем самым компромиссным. Сафонов выразил уверенность, что индексация станет проводиться лишь с 2022 года, так как бюджет на 2021 год уже сверстан.