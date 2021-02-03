Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.95
$
75.85
91.50
91.30
Прогноз
08.02 – 15.02
$
76.10
92.02
Индексы и котировки Brent
57.93
+0.26 Золото
1839.04
+0.03 РТС
1363.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
03.02
1.2033
–0.0134
26.01
1.2167
29.01
19.01

Названы варианты индексации пенсий работающим пенсионерам 

Лера Букина 21 минуту назад
Эксперт перечислил варианты повышения пенсий работающим
Фото: ТАСС
Правительство по поручению президента России Владимира Путина проработало предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам. Доклад подготовлен и направлен в Администрацию президента, однако его детали не раскрываются, пишет MK.
Могут рассматриваться три варианта индексации пенсий работающим россиянам, рассказал изданию экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. Высока вероятность, что власти прибегнут к компромиссному варианту, считает он.
Что касается первого подхода, то он подразумевает полный отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам. Второй и третий подразумевают индексацию, но разные ее варианты.
По словам экономиста, проиндексировать пенсии работающим пенсионерам за весь период с момента ее отмены является самым предпочтительным для граждан и дорогим для правительства вариантом.
По его мнению, правительство также может проиндексировать выплаты только за 2021 год. Остальные годы будут проиндексированы пенсионеру тогда, когда он прекратит работать. Данный вариант, по его мнению, является тем самым компромиссным. Сафонов выразил уверенность, что индексация станет проводиться лишь с 2022 года, так как бюджет на 2021 год уже сверстан.
Ранее «Рамблер» сообщал, что девять категорий граждан России могут претендовать на двойную пенсию. Об этом заявил юрист Артем Баранов. Это — ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, федеральные государственные гражданские служащие и другие категории граждан.
Видео дня. ЦБ выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки
Комментарии
Личный счет , Артем Баранов , Александр Сафонов , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Финансовый университет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение