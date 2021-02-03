Эксперт перечислил варианты повышения пенсий работающим

Правительство по поручению президента России Владимира Путина проработало предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам. Доклад подготовлен и направлен в Администрацию президента, однако его детали не раскрываются, пишет MK.
Могут рассматриваться три варианта индексации пенсий работающим россиянам, рассказал изданию экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. Высока вероятность, что власти прибегнут к компромиссному варианту, считает он.
Что касается первого подхода, то он подразумевает полный отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам. Второй и третий подразумевают индексацию, но разные ее варианты.
По словам экономиста, проиндексировать пенсии работающим пенсионерам за весь период с момента ее отмены является самым предпочтительным для граждан и дорогим для правительства вариантом.
По его мнению, правительство также может проиндексировать выплаты только за 2021 год. Остальные годы будут проиндексированы пенсионеру тогда, когда он прекратит работать. Данный вариант, по его мнению, является тем самым компромиссным. Сафонов выразил уверенность, что индексация станет проводиться лишь с 2022 года, так как бюджет на 2021 год уже сверстан.
Ранее «Рамблер» сообщал, что девять категорий граждан России могут претендовать на двойную пенсию. Об этом заявил юрист Артем Баранов. Это — ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, федеральные государственные гражданские служащие и другие категории граждан.