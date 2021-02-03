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Четверть россиян заявили о нехватке зарплаты на основные нужды 

ТАСС и ещё 10 2 часа назад
Четверть россиян заявили, что их зарплата не покрывает основные нужды, чаще всего ее не хватает рабочему и административному персоналу. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования платформы поиска работы Headhunter и финтех-компании "Деньги вперед".

"По результатам опроса, 25% респондентов признались, что их зарплата не покрывает основные нужды, 39% с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум, полностью удовлетворять основные потребности в рамках зарплаты получается у 36% россиян. Согласно данным Росстата, средняя зарплата россиян в январе-ноябре 2020 года выросла на 5,5% и составила 49 454 рубля, при этом реальные располагаемые денежные доходы в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизились на 3,5%", — говорится в исследовании.

Кроме того, зарплаты не хватает чаще всего рабочему персоналу (39%), административному персоналу (36%) и работникам сферы транспорта и логистики (36%), работникам в сфере искусства, развлечения и масс-медиа (34%).
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Отмечается, что самыми большими статьями расходов участники опроса называют траты на питание (62%), аренду жилья и выплату ипотеки (35%), коммунальные расходы (27%) и выплату кредитов (20%).
Согласно исследованию, почти половине опрошенных (46%) не хватает до зарплаты более 20 тыс. рублей в месяц, 44% не хватает от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, каждому десятому — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей ежемесячно. Из-за нехватки денег три четверти россиян вынуждены отказываться от путешествий и покупки новой одежды и обуви, 71% — от интересного досуга, 42% — от платной медицины и лекарств. Экономить на образовании вынуждены 36% опрошенных.
Исследование проводилось в январе текущего года. В нем приняли участие свыше 3,7 тыс. работающих россиян.
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