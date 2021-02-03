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Россиян предупредили об отказах в ипотеке из-за фото в соцсетях 

Мария Иванова 2 часа назад
Россиян предупредили об отказах в ипотеке из-за фото в соцсетях
Фото: ТАСС
Глава Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко посоветовала россиянам, которые планируют взять жилье в ипотеку, удалить «компромат» из соцсетей. Об этом сообщает «Ридус».
По словам Радченко, банк перед выдачей кредита может проверить профили заемщика в соцсетях.

«Нужно убрать ярко-выраженные агрессивные комментарии, будь то политические, религиозные», — подчеркнула она.

Эксперт объяснила, что следует избавиться от любого контента, который может дать повод для привлечения к уголовной или административной ответственности.

«Это все риски банка-кредитора. Он же получит дефолтного заемщика. Но это не значит, что ему нужно быть белым и пушистым и не высказывать свою гражданскую позицию», — отметила Радченко.

По ее словам, плюсом могут стать фотографии из театров, а минусом — кадры с бурных вечеринок.

«Если потенциальный заемщик, извините, бухает каждый день на шашлыках, то это тоже характеризует», — подчеркнула Радченко.

Как сообщал «Рамблер», ранее в бюро кредитных историй «Эквифакс» рассказали, что россиянам становится все сложнее получить кредиты. В начале осени 2020-го банки одобрили только 22,3 процента заявок на кредитки, это на треть меньше, чем год назад.
Кроме того, уровень одобрения заявок на потребительские кредиты за год упал со 42,5 до 38,7 процента, а ипотеки — с 73,8 до 70,9 процента.
Банки ужесточили кредитную политику из-за пандемии и вызванной ею неопределенности.
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Личный счет , Ирина Радченко
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