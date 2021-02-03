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Возвращение индексаций выплат поднимет пенсии работающим пенсионерам 

Мария Иванова 1 час назад
Возвращение индексаций выплат поднимет пенсии работающим пенсионерам
Фото: ТАСС
Аналитик «ТелеТрейд» Сергей Лысаков заявил, что в случае возвращения индексаций выплаты работающим пенсионерам вырастут на одну тысячу рублей. Об этом сообщает Life.
Как сообщал «Рамблер», в 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.
Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что власти не считают эти индексации целесообразными. Он подчеркивал, что зарплаты работающих пенсионеров растут быстрее, чем предполагалось в прогнозах правительства. Министр напоминал, что после выхода работающего пенсионера на пенсию вся накопленная и не полученная им индексация будет учтена при окончательном расчете.
Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации этих выплат. Власти считают, что индексацию можно сделать поэтапной.
Кроме того, в Госдуму внесли законопроект, предлагающий индексировать страховую пенсию, в том числе работающих пенсионеров, не реже одного раза в год (на величину роста потребительских цен за прошедший год).

«Конкретная сумма прибавки будет зависеть от выбранного итогового варианта выплат и графика введения индексации. В среднем работающие пенсионеры могут получить дополнительно около одной тысячи рублей в месяц», — заявил Лысаков.

По его мнению, выплаты работающим пенсионерам проиндексируют не раньше лета 2021 года.
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Комментарии
Личный счет , Антон Силуанов , Сергей Лысаков , Владимир Путин , Госдума , Минфин
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