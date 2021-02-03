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Четверть россиян заявили о нехватке зарплаты на основные нужды 

Лера Букина 14 минут назад
Четверть россиян заявили о нехватке зарплаты на основные нужды
Фото: ТАСС
Треть россиян (36%) признались, что им хватает заработной платы на основные нужды, более трети — что ее хватает с трудом (39%). 25% россиян заявили, что заработной платы им не хватает даже на базовые нужды, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter и «Деньги Вперед».
Отмечается, что самая высокая доля тех, кому не хватает зарплаты, наблюдается среди рабочего и административного персонала и работников сферы транспорта и логистики.
46% респондентов заявили, что им не хватает более 20 тысяч рублей на основные нужды, 25% — от 15 до 20 тысяч рублей, 19% — от 10 до 15 тысяч рублей, сказано в исследовании.
Самыми большими статьями расходов респонденты назвали траты на питание (62%), аренду жилья и выплату ипотечного кредита (35%), коммунальные расходы (27%) и выплату кредитов (20%).
На аренду или ипотеку у половины опрошенных (51%) уходит от 25 до 50% заработной платы. Участники, которым не хватает средств на основные нужды, вынуждены отказываться от покупки одежды и обуви, путешествий, интересного досуга и платной медицины.
Ранее «Рамблер» сообщал, что средняя зарплата россиян в ноябре 2020 года составила 49 тысяч 274 рубля. Такие данные привел Росстат.
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Комментарии
Личный счет , Росстат , РИА Новости
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