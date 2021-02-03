В Госдуме раскритиковали свадьбы в кредит 

«Мы в своё время выходили замуж, могли справить свадьбу, у нас не было на это денег. Регистрировались, да и всё. Жильё — это важно для молодой семьи. Есть льготное кредитование для молодой семьи 6%, но этого мало. Это самое главное, а свадьба — это красиво, конечно, но это не первоочередное. Наберут кредиты, а потом расходятся. Я бы никогда не взяла на свадьбу кредит. На жильё взяла бы, на лечение ребёнка взяла бы, а на свадьбу — это не столь важно».