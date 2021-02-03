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В Госдуме раскритиковали свадьбы в кредит 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
В Госдуме раскритиковали свадьбы в кредит
Фото: ТАСС
Со своим мнением по этому поводу в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выступила председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.

«Мы в своё время выходили замуж, могли справить свадьбу, у нас не было на это денег. Регистрировались, да и всё. Жильё — это важно для молодой семьи. Есть льготное кредитование для молодой семьи 6%, но этого мало. Это самое главное, а свадьба — это красиво, конечно, но это не первоочередное. Наберут кредиты, а потом расходятся. Я бы никогда не взяла на свадьбу кредит. На жильё взяла бы, на лечение ребёнка взяла бы, а на свадьбу — это не столь важно».

Плетнёва добавила, что дважды вносила поправку в бюджет, чтобы молодым семьям предоставляли деньги на жильё.
По её словам, в стране «денег на всё не хватает».
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Личный счет , Тамара Плетнева , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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