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Россияне увязли в долгах по кредитам 

Вероника Полынина 1 час назад
Центробанк: на каждого банковского заемщика приходится 1,90 кредита
Фото: РИА Новости
Российские заемщики в среднем имеют долги более чем по одному кредиту, следует из данных Центробанка.
По состоянию на 1 октября 2020 года, на каждого банковского заемщика приходится 1,90 кредита, на заемщика микрофинансовых организаций (МФО) — 2,95 кредита. В апреле 2020 года эти показатели равнялись 1,91 и 2,99 соответственно.
С октября 2019 года банки и МФО при выдаче займов и кредитов обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц. Показатель долговой нагрузки (ПДН) по кредитам от 10 тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
Как сообщал «Рамблер», ранее в ЦБ РФ оценили уровень долговой нагрузки россиян по кредитам. Так, в четвертом квартале 2020 года граждане в среднем направляли на платежи по кредитам более половины своего дохода. Средний уровень долговой нагрузки по необеспеченным кредитам составил 61%, по ипотеке — 56%. Доля ипотечных кредитов, выданных закредитованным заемщикам, снизилась с 26% в первом квартале до 19% в третьем квартале. Однако в последние три месяца 2020 года она подросла до 22%.
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Комментарии
Личный счет , Центральный банк России
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