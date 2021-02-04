Беременным предоставят новую выплату в 20 тыс. рублей

В Госдуме ведется подготовка законопроекта о выдаче беременным женщинам сертификата, дающего право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы Николай Земцов.
По его словам, соавторами законопроекта, который призван удержать женщин от аборта, выступают депутаты Петр Толстой и Инга Юмашева.
«Женщина, которая забеременела, могла бы в этот момент получить некий сертификат, который бы до полутора лет гарантировал ей выплату 20 тысяч рублей в месяц. Как только женщина беременеет, она должна получить такой сертификат, дающий право на выплату ежемесячно этих денежных средств, которые бы по сути гарантировали ребенку жизнь и помогли женщине пройти этот критический период», — пояснил он.
Парламентарий отметил, что авторы законопроекта рассчитывают на «моментальный приток родившихся граждан».
«Мы должны показать, что нам эти дети нужны», — подчеркнул он. Документ планируется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.
Как сообщал «Рамблер», ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала традиционную политику властей России по повышению рождаемости малоэффективной. По ее мнению, основной причиной абортов в стране является «женская бедность» и усилия стоит направить на повышение экономической активности россиянок.