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Часть россиянок может получить новую ежемесячную выплату 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Беременным предоставят новую выплату в 20 тыс. рублей
Фото: ТАСС
В Госдуме ведется подготовка законопроекта о выдаче беременным женщинам сертификата, дающего право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы Николай Земцов.
По его словам, соавторами законопроекта, который призван удержать женщин от аборта, выступают депутаты Петр Толстой и Инга Юмашева.

«Женщина, которая забеременела, могла бы в этот момент получить некий сертификат, который бы до полутора лет гарантировал ей выплату 20 тысяч рублей в месяц. Как только женщина беременеет, она должна получить такой сертификат, дающий право на выплату ежемесячно этих денежных средств, которые бы по сути гарантировали ребенку жизнь и помогли женщине пройти этот критический период», — пояснил он.

Парламентарий отметил, что авторы законопроекта рассчитывают на «моментальный приток родившихся граждан».

«Мы должны показать, что нам эти дети нужны», — подчеркнул он. Документ планируется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.

Как сообщал «Рамблер», ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала традиционную политику властей России по повышению рождаемости малоэффективной. По ее мнению, основной причиной абортов в стране является «женская бедность» и усилия стоит направить на повышение экономической активности россиянок.
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Комментарии 15
Личный счет , Инга Юмашева , Николай Земцов , Петр Толстой , Оксана Пушкина , Госдума
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