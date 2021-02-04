Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.75
$
75.95
91.12
91.20
Прогноз
08.02 – 15.02
$
75.12
91.72
Индексы и котировки Brent
58.98
+0.14 Золото
1826.48
+0.14 РТС
1398.99
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.02
1.2009
–0.0159
26.01
1.2167
01.02
20.01

Бот в Telegram упростил работу мошенникам 

Лера Букина 1 час назад
Бот в Telegram упростил работу мошенникам
Фото: РИА Новости
В мессенджере Telegram появился бот, позволяющий подменять номера исходящих вызовов и изменять голос, заявил «Коммерсанту» глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.
После совершения оплаты бот позволяет ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть.
По словам Дрозда, для совершения звонка пользователю не нужно выходить из Telegram, что открывает доступ к технологии подмены номера любому желающему.
Как отметил заместитель руководителя центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Ярослав Каргалев, звонящий может выдать себя за родственника, друга или работодателя жертвы с целью вымогательства.
Но в большинстве случаев мошенники в ходе использования подмены номера представляются сотрудниками службы безопасности банка и во время разговора уговаривают жертву перевести средства на счет злоумышленника, добавил Дрозд.
Появление упрощенных инструментов для телефонного мошенничества может способствовать его распространению, отметил технический директор Trend Micro в России и СНГ Михаил Кондрашин.
При этом подмена номера используется не только мошенниками, но и представителями легального бизнеса, говорит ведущий разработчик коммуникационной платформы Voximplant Игорь Шеко. Он подчеркнул, что такая функция стала нужным инструментом для любой организации, которая желает обезопасить своих клиентов и сотрудников от нежелательных звонков после оказания услуги.
Ранее «Рамблер» сообщал, что злоумышленники, которые похищают деньги со счетов граждан с помощью известной схемы «выплаты компенсаций», стали прибегать к использованию альбомов «Google Фото» вместо привычных почты, мессенджеров и СМС.
Видео дня. Аппарат Мишустина опроверг введение продуктовых карточек
Комментарии
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение