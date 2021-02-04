Бот в Telegram упростил работу мошенникам 

В мессенджере Telegram появился бот, позволяющий подменять номера исходящих вызовов и изменять голос, заявил «Коммерсанту» глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.

После совершения оплаты бот позволяет ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть.

По словам Дрозда, для совершения звонка пользователю не нужно выходить из Telegram, что открывает доступ к технологии подмены номера любому желающему.

Как отметил заместитель руководителя центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Ярослав Каргалев, звонящий может выдать себя за родственника, друга или работодателя жертвы с целью вымогательства.

Но в большинстве случаев мошенники в ходе использования подмены номера представляются сотрудниками службы безопасности банка и во время разговора уговаривают жертву перевести средства на счет злоумышленника, добавил Дрозд.

Появление упрощенных инструментов для телефонного мошенничества может способствовать его распространению, отметил технический директор Trend Micro в России и СНГ Михаил Кондрашин.

При этом подмена номера используется не только мошенниками, но и представителями легального бизнеса, говорит ведущий разработчик коммуникационной платформы Voximplant Игорь Шеко. Он подчеркнул, что такая функция стала нужным инструментом для любой организации, которая желает обезопасить своих клиентов и сотрудников от нежелательных звонков после оказания услуги.