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Россиянам назвали способ не платить за квартиру без жильцов 

Лера Букина 2 часа назад
Эксперт объяснил способ меньше платить за квартиру без жильцов
Фото: РИА Новости
Для доказательства того, что в квартире никто не проживает, необходимо установить счетчики на воду, газ и свет. При отсутствии потребления ресурсов платежные квитанции будут поступать с «нулевой стоимостью», заявил агентству «Прайм» генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.
По его словам, расчет услуг ЖКХ при отсутствии счетчиков будет производиться с учетом числа прописанных в квартире граждан, а именно в соответствии со средним потреблением и тарифами.
Гражданам следует предъявлять справку о том, что они проживают в другом месте, на основании которой управляющая компания выполнит перерасчет за указанный период, пояснил Минко.
Аналогичный перерасчет может быть сделан при оплате за вывоз мусора. При этом в квартире, даже если никто не пользуется водой, газом и электричеством, все равно будет необходимо производить платежи за отопление и общедомовые нужды, в частности, капремонт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России 1 января истек срок действия моратория на взимание штрафов за неуплату ЖКУ. В феврале граждане вновь столкнутся с начислением пени и штрафов за несвоевременное или неполное внесение платы за январь.
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Личный счет , Городские Инновационные Технологии
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