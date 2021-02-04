Эксперт объяснил способ меньше платить за квартиру без жильцов

Для доказательства того, что в квартире никто не проживает, необходимо установить счетчики на воду, газ и свет. При отсутствии потребления ресурсов платежные квитанции будут поступать с «нулевой стоимостью», заявил агентству «Прайм» генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

По его словам, расчет услуг ЖКХ при отсутствии счетчиков будет производиться с учетом числа прописанных в квартире граждан, а именно в соответствии со средним потреблением и тарифами.

Гражданам следует предъявлять справку о том, что они проживают в другом месте, на основании которой управляющая компания выполнит перерасчет за указанный период, пояснил Минко.

Аналогичный перерасчет может быть сделан при оплате за вывоз мусора. При этом в квартире, даже если никто не пользуется водой, газом и электричеством, все равно будет необходимо производить платежи за отопление и общедомовые нужды, в частности, капремонт.