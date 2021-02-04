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Путин потребовал не затягивать с предложениями по поддержке самозанятых 

ТАСС и ещё 8 2 часа назад
Путин потребовал не затягивать с мерами по поддержке самозанятых
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин потребовал от министра экономического развития Максима Решетникова быстрее проработать возможные меры поддержки самозанятых граждан.
На встрече в четверг с руководителем ведомства глава государства констатировал, что "самозанятые — сектор, пострадавший прежде всего от пандемии". Решетников отметил, что уже имеет поручение Путина проанализировать ситуацию и предложить меры поддержки.

"Да, не затягивайте это, потому что это тоже очень важный момент. Тоже люди должны понимать перспективу, что будет в ближайшее время, что им спишут, что не спишут, есть ли какие-то другие способы их поддержать и на что правительство готово пойти в этой связи", — указал президент.

Министр также сравнил положение дел в экономике РФ и других стран. Выслушав доклад Решетникова, глава государства подчеркнул, что в России, "по сути, ситуация лучше, чем практически во всех странах Евросоюза, и лучше, чем в Штатах". Руководитель ведомства подтвердил такую оценку, заметив, что "это напрямую связано с теми мерами, которые были приняты".
"Конечно", — уверен Путин.
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Комментарии 1
Личный счет , Максим Решетников , Владимир Путин , ЕС
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