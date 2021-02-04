Путин потребовал не затягивать с мерами по поддержке самозанятых

"Да, не затягивайте это, потому что это тоже очень важный момент. Тоже люди должны понимать перспективу, что будет в ближайшее время, что им спишут, что не спишут, есть ли какие-то другие способы их поддержать и на что правительство готово пойти в этой связи", — указал президент.