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Число использующих наличные россиян сократилось вдвое 

Лера Букина 1 час назад
Число россиян, которые используют наличные средства, в связи с пандемией коронавируса уменьшилось почти в два раза (— 48%). При этом увеличилось количество граждан, которые впервые попробовали цифровой банкинг (+8% для онлайн банкинга и +7% для мобильного банкинга), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).
Отмечается, что около трети россиян готовы отказаться от посещения банковских отделений в пользу дистанционных каналов обслуживания.
«Это очень серьезный сигнал для всей индустрии — пора перестраивать операционную модель. Ведь в мире, где клиент не хочет появляться в отделении, победит тот, кто сможет эффективно с ним взаимодействовать в полностью удаленном и цифровом формате», — цитирует агентство управляющего директора и партнера BCG Сергея Ишкова.
BCG также фиксирует устойчивость показателей российских банков. Аналитики прогнозируют рост выручки банковского сектора с учетом влияния пандемии от 1,2 до 5,8% годовых до 2024 года при любом сценарии восстановления экономики после кризиса.
Ранее «Рамблер» сообщал, что объем наличных денег на руках у россиян в 2020 году увеличился более чем на четверть. Данные приводит Банк России.
Комментарии
Личный счет , Видео , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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