Число использующих наличные россиян сократилось вдвое 

Число россиян, которые используют наличные средства, в связи с пандемией коронавируса уменьшилось почти в два раза (— 48%). При этом увеличилось количество граждан, которые впервые попробовали цифровой банкинг (+8% для онлайн банкинга и +7% для мобильного банкинга), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

Отмечается, что около трети россиян готовы отказаться от посещения банковских отделений в пользу дистанционных каналов обслуживания.

«Это очень серьезный сигнал для всей индустрии — пора перестраивать операционную модель. Ведь в мире, где клиент не хочет появляться в отделении, победит тот, кто сможет эффективно с ним взаимодействовать в полностью удаленном и цифровом формате», — цитирует агентство управляющего директора и партнера BCG Сергея Ишкова.

BCG также фиксирует устойчивость показателей российских банков. Аналитики прогнозируют рост выручки банковского сектора с учетом влияния пандемии от 1,2 до 5,8% годовых до 2024 года при любом сценарии восстановления экономики после кризиса.