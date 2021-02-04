В Роскачестве предупредили о мошенничестве с топливными картами

В интернете активизировались мошенники, предлагающие скидку на покупку топливных карт. В Роскачестве рассказали «Российской газете» о схеме обмана.

«Преступники усыпляют бдительность обещаниями небывалой выгоды», — сообщил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Злоумышленники рассылают автовладельцам сообщения на e-mail, в СМС или мессенджерах, рекламируя скидку в размере 50% на покупку топливной карты. Кроме того, они делают различные публикации на эту тему в группах для автомобилистов и соцсетях, а также используют рекламные баннеры. Пользователю предлагается сделать переход по ссылке на «безопасный сайт» с платежной формой для приобретения топливной карты. Она может стоить от нескольких сотен до десятков тысяч рублей.

При этом оказывается давление на пользователя — мошенники говорят об ограниченном количестве карт, чтобы создать больший ажиотаж. Также может использоваться некий счетчик, показывающий количество оставшихся карт. Дизайн сайта копирует настоящую топливную компанию. В итоге, если человек поверил, платеж уходит мошеннику, который также получает реквизиты карты жертвы.

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества советуют соблюдать несколько простых правил, которые помогут избежать обмана: проверять адрес, с которого пришло письмо, не вводить свои платежные данные на сайтах, которые не являются официальными и проверенными, самостоятельно проверять адрес в адресной строке, использовать антивирус и обращать внимание на платежную форму.

Кроме того, эксперты рекомендуют остерегаться слишком выгодных предложений, не переходить по ссылкам из писем или сообщений.