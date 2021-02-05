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Регионам рассказали, как получать московские зарплаты 

News.ru 1 час назад
Зарплаты в Москве значительно выше, чем в российских регионах, поэтому многие стремятся повысить свой уровень жизни и переезжают в столицу. Но пандемии изменила некоторые правила трудоустойства, поэтому многие жители регионов могут получать московскую зарплату, находясь в родном городе.
Как рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с URA.RU, из-за того, что многие работодатели в пандемию ушли на удалёнку, устроиться в московскую фирму стало проще. «Распробовав» дистанционный формат, при котором экономится много средств из-за отказа от аренды офисов, работодатели и в будущем могут оставить сотрудников дома.

Сейчас наблюдается тенденция на переход на удалённый формат работы. Она будет продолжаться, — рассказала Лоикова.

Увеличилась и конкуренция на рынке труда между москвичами и жителями регионов.
Но не всё так уж радужно, отметила эксперт-консультант по работе с удаленными сотрудниками Евгения Тудалецкая. По её мнению, некоторые работодатели, понимая уровень зарплат в конкретном регионе, могут платить среднюю зарплату по субъекту, поэтому даже удалёнка не даст региональным сотрудникам ожидаемого уровня зарплаты.
Ещё одно ограничение, с которым могут столкнуться жители регионов, отказ госкорпораций в трудойустройстве. Причина в том, что многие такие компании работают с гостайной и не могут позволить себе удалёнку.
Ранее NEWS.ru писал про британского блогера и мать четырёх детей Анну Сакконе Джоли, которая дала топ-5 важных советов родителям по организации обучения детей на удалёнке.
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