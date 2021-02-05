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В России будет введен новый вид кредитов 

Прайм 2 часа назад
В Совфеде рассмотрят законопроект о судебных кредитах
Фото: ТАСС
В Совете Федерации рассматривают законопроект о судебном финансировании. Согласно документу, банки смогут выдавать ссуду на судебные расходы. Об этом сообщает "Российская газета".
Суть этой идеи состоит в том, что некие структуры — банки, страховые организации, любые другие, имеющие деньги, — смогут финансировать судебные процессы для граждан и организаций. Отмечается, что гражданин зачастую не обращается в суд, так как у него нет средств на оплату работы адвоката. Если процесс будет проигран, то внакладе останется только кредитор, но в ином исходе, то и банки получат свою прибыль.

"Судебное финансирование предоставляет возможность истцу защитить свои права, не имея средств на оплату адвоката, а его требование проходит дополнительную экспертизу и оценку рисков и перспектив дела, — отметил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин. — Такое партнерство многими экспертами оценивается положительно, поскольку способствует как росту качества рассмотрения судебных споров, так и повышению качества юридических услуг".

Предлагаемый механизм может оказаться интересным и для малого бизнеса. Как рассказывают разработчики проекта, в прошлом году во время пандемии к Уполномоченному по защите прав предпринимателей Москвы поступило 5 тысяч обращений от бизнесменов и индивидуальных предпринимателей. При этом у половины обратившихся не имелось достаточных средств на ведение дела, квалифицированных адвокатов, содержание юридических отделов, департаментов, штатных юристов. Именно поэтому судебные кредиты были бы им как нельзя кстати.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сказал, что "внешнее финансирование судебных процессов — система, при которой инвесторы предоставляют финансовую поддержку истцам взамен заранее оговоренной части возможной компенсации. Как правило, предусмотренная доля инвесторов составляет от 15 до 40% компенсации".
Он отметил, что сегодня в профессиональном сообществе достигнут принципиальный консенсус по поводу того, что судебное инвестирование — полезный институт и его надо развивать.
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Комментарии 1
Личный счет , Олег Цепкин , Владимир Груздев , Совет Федерации
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