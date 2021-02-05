Аналитики предсказали рост инфляции в России из-за транспортного кризиса

Нехватка транспортных контейнеров, образовавшаяся во время пандемии, заставляет перевозчиков повышать цены на свои услуги, сообщают «Известия». Если ситуация не разрешится в ближайшее время, во многих странах, в том числе и в России, цены еще быстрее поползут вверх.

Впервые нехватка контейнеров образовалась в начале пандемии, когда Китай закрыл границы и остановил работу большинства предприятий. В результате корабли начали задерживаться в китайских портах, а производители в других странах — испытывать трудности с отгрузкой продукции. В середине весны, когда китайцы стали постепенно реанимировать экономику, остальные государства наоборот — объявили локдауны.

В то время, как Китай постепенно возвращал в оборот задержавшиеся в стране контейнеры, в обратном направлении процесс не шел: например, США на 100 принятых контейнеров возвращали не более 40. На фоне происходящих событий снизился уровень производства контейнеров, что также осложнило ситуацию. В отсутствии свободных емкостей перевозчики начали повышать цены: в Китае фрахт одного контейнера подорожал с $1,2 тысячи до $6 тысяч, в Европе до $9-12 тысяч.

Аналитики пришли к выводу, что транспортный кризис скорее всего станет причиной всплеска инфляции во многих странах, в том числе и в России. Директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов напомнил, что половина импорта в страну приходится на морской и речной транспорт: ввозятся продукты питания, сельскохозяйственная продукция, химические товары.

При этом эксперт выразил недоумение, почему линии в настоящее время, когда растет спрос, не торопятся возвращать порожние контейнеры. По его словам, на нормализацию ситуации при активном восстановлении баланса перевозок должно уйти не более 2 месяцев. В противном случае кризис обещает затянуться.