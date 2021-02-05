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В ПФР объяснили отсутствие индексации пенсий у работающих 

Лера Букина 34 минуты назад
Пенсия работающих граждан индексируется, но выплачивается без учета индексации. На повышенную выплату пенсионеры могут рассчитывать после увольнения, заявили в Пенсионном фонде России (ПФР) .
С началом 2021 года в ПФР по Астраханской области столкнулись с вопросами граждан, почему выплаты некоторых пенсионеров не стали больше.
Отмечается, что в личном кабинете пенсионера на сайте ПФР отображается сумма пенсии в период продолжения трудовой деятельности и вторая сумма с учетом индексации. В ведомстве уточнили, что выплаты полагаются гражданину после увольнения. Но для того чтобы пенсия была проиндексирована, нужно подождать три месяца после увольнения — это срок для получения Пенсионным фондом необходимых документов от работодателя.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Пенсионном фонде РФ сообщили об индексации социальных выплат. Так, на 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы.
Комментарии 2
Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ
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