Пенсионном фонде России (ПФР) . Пенсия работающих граждан индексируется, но выплачивается без учета индексации. На повышенную выплату пенсионеры могут рассчитывать после увольнения, заявили

С началом 2021 года в ПФР по Астраханской области столкнулись с вопросами граждан, почему выплаты некоторых пенсионеров не стали больше.

Отмечается, что в личном кабинете пенсионера на сайте ПФР отображается сумма пенсии в период продолжения трудовой деятельности и вторая сумма с учетом индексации. В ведомстве уточнили, что выплаты полагаются гражданину после увольнения. Но для того чтобы пенсия была проиндексирована, нужно подождать три месяца после увольнения — это срок для получения Пенсионным фондом необходимых документов от работодателя.