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Названы риски вложений в самые надежные облигации 

Лера Букина 1 час назад
Экономист посоветовал вкладываться в компании с госучастием
Фото: РИА Новости
Главным риском вложений в любые облигации является дефолт эмитента. Это касается бумаг с разным уровнем риска, а также государственных и корпоративных облигаций. О том, как его можно минимизировать, рассказал агентству «Прайм» эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«В ситуации с государственными краткосрочными облигациями России в 1998 году доходность по ним доходила до 140% годовых, затем последовала односторонняя реструктуризация долга с кратным уменьшением доходности», — приводит он пример технического дефолта.

Из последних примеров корпоративных дефолтов можно назвать облигации банка «Открытие» и виртуального мобильного оператора «Дэни Колл», когда у эмитентов не оказывалось денег на выплаты купонного дохода или выставленной оферты по выкупу облигаций.
По его словам, рискуют не только компании, но и государства, которые выпускают долговые обязательства. По этой причине Кричевский рекомендует оценивать текущее положение организации, отрасли или страны, то есть тех, чьи бумаги человек намерен приобрести. Необходимо, по его словам, понимать, что чем выше стоимость облигаций на вторичном рынке и ниже доходность, тем меньше вероятность краха и дефолта. Эти вложения являются менее выгодными, чем рисковые облигации, но более надежными.
Наиболее привлекательными Кричевский назвал бумаги, которые выпускаются крупными российскими компаниями, зачастую с госучастием. По словам эксперта, риск дефолта по ним является минимальным, однако доходность будет выше, чем по вкладам и ОФЗ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты советуют готовящимся выйти на фондовый рынок россиянам четко определять для себя инвестиционную цель и личный предел риска.
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Личный счет , Ханты-Мансийский банк "Открытие"
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