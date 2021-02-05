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Минфин подготовит законопроект о добровольных пенсионных взносах 

Лера Букина 46 минут назад
Минфин подготовит законопроект о добровольных пенсионных взносах
Фото: РИА Новости
Министерство финансов РФ планирует до 15 декабря 2021 года внести в правительство законопроект о добровольных пенсионных взносах «при стимулирующей поддержке государства», пишет «Коммерсант».
Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» предполагает осуществление законопроекта, который будет стимулировать граждан добровольно производить взносы в Пенсионный фонд РФ.
Замминистра финансов Алексей Моисеев в январе заявил, что рассчитывает на принятие законопроекта в Государственной думе в первом чтении ближе к середине июля.
В 2020 году реализовать концепцию гарантированного пенсионного плана (ГПП) не удалось, однако на рынке появилось много новых идей трансформации накопительной компоненты по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).
Эксперты к изменениям в области пенсионных вопросов относятся скептически. Один из источников «Коммерсанта», близкий к социальному и экономическому блокам правительства, отметил, что любой пенсионный вопрос — «это социально чувствительный момент», который вызывает бурную реакцию у граждан. По его словам, вероятность внесения в Госдуму законопроекта «О ГПП» «близка к нулю», по крайней мере, до сентябрьских выборов в Госдуму.
«Учитывая продолжающуюся несколько лет дискуссию вокруг пенсионного продукта, который должен прийти на смену ОПС, можно ожидать в ближайшем будущем сохранения статус-кво, то есть обсуждений с низкими шансами на принятие решений», — отметил управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России предложили новую пенсионную реформу. Депутаты Государственной думы Ярослав Нилов и Сергей Калашников заявили о том, что накопительную часть пенсии следует отменить.
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Личный счет , Павел Митрофанов , Сергей Калашников , Ярослав Нилов , Алексей Моисеев , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Минфин
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