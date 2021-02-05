Минфин подготовит законопроект о добровольных пенсионных взносах 

Министерство финансов РФ планирует до 15 декабря 2021 года внести в правительство законопроект о добровольных пенсионных взносах «при стимулирующей поддержке государства», пишет «Коммерсант».

Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» предполагает осуществление законопроекта, который будет стимулировать граждан добровольно производить взносы в Пенсионный фонд РФ

Замминистра финансов Алексей Моисеев в январе заявил, что рассчитывает на принятие законопроекта в Государственной думе в первом чтении ближе к середине июля.

В 2020 году реализовать концепцию гарантированного пенсионного плана (ГПП) не удалось, однако на рынке появилось много новых идей трансформации накопительной компоненты по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).

Эксперты к изменениям в области пенсионных вопросов относятся скептически. Один из источников «Коммерсанта», близкий к социальному и экономическому блокам правительства, отметил, что любой пенсионный вопрос — «это социально чувствительный момент», который вызывает бурную реакцию у граждан. По его словам, вероятность внесения в Госдуму законопроекта «О ГПП» «близка к нулю», по крайней мере, до сентябрьских выборов в Госдуму.