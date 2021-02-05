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Россияне бросились скупать электронику и бытовую технику 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Россияне бросились скупать электронику и бытовую технику
Фото: © fotolia.com/ Kadmy
В январе траты россиян на электронику и бытовую технику выросли на 70% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой данные статистики эквайрингового бизнеса ВТБ.
В отчете отмечается, что в абсолютном выражении оборот магазинов, специализирующихся на таких товарах, в начале 2021 года достиг 50 миллиардов рублей. Расходы на покупку этих товаров в столице составили 15,5 миллиардов рублей — что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. ВТБ отмечает, что пик спроса на технику и электронику пришелся на вторую половину прошлого года, и в январе эта тенденция продолжается.
Отечественная электроника резко подорожает
В целом выросли и расходы россиян на розничные товары и услуги — на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив в общей сложности 200 миллиардов рублей.
Что же касается трат россиян на товары для дома, то, согласно данным ВТБ, они составили почти 17 миллиардов рублей. Это на 28% больше, чем в январе 2020 года. В столице их рост составил чуть меньше — на 19%, 2,5 миллиардов рублей.
Доходы сферы услуг выросли на 23%, а в Москве на 28% — до 16 миллиардов рублей. При этом кафе и рестораны не восстановили выручку до уровня прошлого года: в январе траты в заведениях упали на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6 миллиардов рублей. Расходы москвичей составили 2,7 миллиардов рублей — на 28% меньше, чем в январе 2020 года.
Снизилась на 8% и выручка продовольственных магазинов и оборот в сфере транспорта. В каждой из этих отраслей компании получили от клиентов 22 миллиарда рублей. В столице выручка продуктовых сетей просела на 10%, составив 3,4 миллиарда рублей.
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