В Москве появились вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей

Составлен рейтинг самых высоких февральских зарплат в Москве. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на один из федеральных порталов вакансий.

Начальнику отдела труда сети автомобильных дилерских центров предлагают 150 тысяч рублей на руки. На аналогичную зарплату может рассчитывать юрист правовой компании с офисом в центре города. Немногим больше может заработать помощник руководителя крупного охранного агентства, от него требуется координация встреч, поездок и прочих мероприятий начальства.

Самые высокие февральские получки предлагают главному бухгалтеру строительной компании и проректору научно-технической академии. Им сулят доход в 200 тысяч рублей и выше.