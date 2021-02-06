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Как мошенники могут узнать баланс вашей банковской карты 

Майк Габриелян 1 час назад
Эксперты рассказали, как мошенники могут узнать баланс карты
Фото: depositphotos.com
Эксперты рассказали, как мошенники узнают баланс банковской карты, что позволяет им воспользоваться методами социнженерии и выманить деньги. Об этом сообщает РИА Новости, опросившее специалистов в области IT-безопасности.
Эксперт по анализу защищенности веб-приложений Ярослав Бабин заявил, что в программах часто встречаются ошибки. Они позволяют мошенникам раздобыть конфиденциальную информацию. Проблемы с недостаточной авторизацией встречались экспертам в 31% мобильных приложений, а среди банковских приложений в 63%.

«Злоумышленник может узнать сумму счетов других клиентов, посмотреть выписки, узнать шаблоны операций или предыдущие переводы», — рассказал Бабин.

Проблемы могут быть и в приложениях, которые разработаны банками. Так, в сервисах перевода с карты на карту иногда можно узнать номера карт и баланс. При этом клиент ничего не может сделать, поскольку именно банк должен следить за системой и непрерывно анализировать защищенность приложений.
Эксперт Дмитрий Ферапонтов отметил, что мошенники по-прежнему используют даже самые простые методы социнженерии. Они могут подсмотреть баланс «из-за спины», когда клиент пользуется банкоматом. Затем эта информация используется для манипулирования. Кроме того, банковские сотрудники могут состоять в преступном сговоре с мошенниками и предоставлять им информацию о своих клиентах. Однако это случается все реже, поскольку банки боятся за свою репутацию и вычисляют сотрудников-оборотней.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперт рассказал, в какой ситуации стоит сменить номер телефона.
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Личный счет , РИА Новости
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