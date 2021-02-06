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В Госдуме указали на необходимость перестройки пенсионной системы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
В Госдуме призвали изменить пенсионную систему
Фото: ТАСС
Внедрение добровольных пенсионных выплат, предлагаемое Министерством финансов России, потребует перестройки пенсионной системы, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

«Все, что касается добровольного софинансирования, это сама идея очень важная. Но дьявол кроется в деталях: не меняя всю пенсионную систему, ввести этот принцип для отдельной категории невозможно», — цитирует парламентария Ura.ru.

Как отметил Калашников, пенсионная система в стране привязана ко времени, а поэтому добровольные пенсионные выплаты для людей предпенсионного возраста будут бесполезны. Схожего мнения придерживается член генсовета общественной организации «Деловая Россия» Антон Любич, который считает, что недоверие россиян к Пенсионному фонду помешает реализации инициативы о добровольных пенсионных взносах.
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«У людей нет доверия к пенсионной системе, и я не вижу предпосылок, почему бы этому доверию вдруг возникнуть», — сказал Любич.

Ранее стало известно о планах Минфина внести до конца года в правительство законопроект о добровольных пенсионных взносах. Согласно ему, граждане смогут софинансировать свою пенсию за счет личных взносов.
В октябре 2020 года Госдума приняла правительственный законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще до конца 2023 года.
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Комментарии 123
Личный счет , Сергей Калашников , Госдума , Минфин , Деловая Россия , РИА Ura.ru
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