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Названы самые надежные способы инвестиций на рынке 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 3 часа назад
Депозит в банке сочли самым простым способом инвестиций
Фото: ТАСС
Существует несколько надежных способов инвестиций на рынке, которые позволят получить доход выше инфляции, обеспечив полную сохранность накоплений, считает эксперт центра финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Надежда Грошева.
По ее словам, самый простой способ получения прибыли от вложений — банковский депозит. Правда, как отмечает эксперт, надежность ограничивается суммой 1,4 млн рублей — столько гарантирует система по страхованию вкладов, передает РИА «Новости».
Среди рыночных инструментов самую высокую надежность имеют облигации федерального займа — ОФЗ. «С помощью этих бумаг деньги одалживает государство. Есть даже специальные выпуски для населения — ОФЗ-н. Сейчас это самый надежный способ разместить деньги», — отметила Грошева.
Она напомнила, что государство гарантирует возврат денежных средств по окончании периода обращения облигации. ОФЗ-н можно вернуть государству в любой момент, получив обратно всю вложенную сумму, но если держать эти бумаги до конца срока погашения, то есть три года, то доходность по ним превысит 5,4% годовых.

«ОФЗ без приставки «н» — тоже надежный способ сберечь деньги от инфляции. Но они торгуются на бирже, и их котировки могут меняться. Для предсказуемости дохода лучше держать до погашения», — советует эксперт.

Доходность по корпоративным облигациям будет выше, чем у государственных ОФЗ. Но и риск, отмечает эксперт, по таким бумагам больше. Для защиты капитала такие бумаги тоже подойдут, но только если это облигации крупнейших известных корпораций, заключила она.
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Комментарии 2
Личный счет , Минфин , РИА Новости
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