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Симоньян напомнила недовольным пенсиями россиянам о 90-х 

Майк Габриелян 9 часов назад
Главный редактор RT Маргарита Симоньян напомнила россиянам, жалующимся на маленькие пенсии, о кризисных 90-х годах.
По её словам, тогда людям месяцами не платили пенсии и зарплаты. Ныне пенсии несравнимо больше и будут расти. Об этом журналист заявила в эфире YouTube программы «Соловьев Life».
В Госдуме призвали изменить пенсионную систему

«Мы с дрожью вспоминаем, как мы жили в 99 году. Это же объективный факт. Когда сейчас говорят — пенсии маленькие… Пенсии маленькие, конечно! Но они гораздо больше, несопоставимо, на порядок больше, чем они были. И растут, и будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили, про это забыли? Учителям не платили, бюджетникам не платили. Вообще давали там шприцами и мухоморами зарплаты людям», — сказала Симоньян.

По ее словам, экономическая разруха и гражданская война сейчас прекратились. А еще в 1999 году в Краснодаре собирали гуманитарную помощь — «газировку, зеленку и теплые носки для людей в армии».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Симоньян объяснила свой призыв присоединить Донбасс.
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Личный счет , Видео , Маргарита Симоньян , Госдума
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