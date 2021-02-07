«Мы с дрожью вспоминаем, как мы жили в 99 году. Это же объективный факт. Когда сейчас говорят — пенсии маленькие… Пенсии маленькие, конечно! Но они гораздо больше, несопоставимо, на порядок больше, чем они были. И растут, и будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили, про это забыли? Учителям не платили, бюджетникам не платили. Вообще давали там шприцами и мухоморами зарплаты людям», — сказала Симоньян.