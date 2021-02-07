Забывшая в такси телефон москвичка лишилась 2 млн 

В Москве девушка лишилась более 2 млн рублей, забыв телефон с привязанной картой в такси. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Потерпевшая обратилась в полицию накануне. Она рассказала, что в баре на Новослободской вызвала машину с помощью мобильного приложения «Яндекс. Такси».

Автомобиль приехал и повез ее домой. Телефон был при ней. Во время поездки ей стало плохо, она попросила остановить машину и вышла на улицу, оставив сумку в салоне.

«Дома девушка обнаружила отсутствие телефона, к которому привязана банковская карта. Она позвонила в банк, где ей сказали, что с ее счета списано более 2 млн рублей», — сказал источник.

Жертва заявила в полиции, что деньги предназначались для ипотечного кредитования. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, полиция начала розыск подозреваемого.