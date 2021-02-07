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Эксперт предложил ввести адресную продовольственную помощь 

Майк Габриелян 22 минуты назад
Эксперт предложил ввести адресную продовольственную помощь
Фото: РИА Новости
Эксперты рассказали, что ждёт покупателей весной, когда завершится срок правительственной заморозки цен на продукты. Мнением специалистов поинтересовалась «Российская газета».
Резкого скачка стоимости продуктов после окончания действия соглашений не будет. Большинство потребителей не заметит подорожания хлеба или подсолнечного масла, поскольку оно составит всего 3-4%. Так полагает директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова.
Специалист обращает внимание, что реальные доходы упали за прошлый год на 3,5%. Поэтому правильным было бы введение адресной продовольственной помощи для граждан с низкими доходами.
Эксперт Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова говорит, что правительство теперь может вмешиваться в ценообразование при подорожании товара до 10%. Это сдерживает рост цен на социально значимые товары. Но в ответ переработчики могут увеличивать стоимость премиальной продукции или смешанных товаров (например, смеси растительных масел).
Цены могут расти на продукты, где в качестве сырья используется сахар или подсолнечное масло, считает эксперт. Сейчас также заметен высокий темп роста цен на маргарин.
Соглашения о заморозке цен на подсолнечное масло и сахар прекратят действие 1 апреля. Продлевать ее или распространять на другие продукты необходимости нет, считает министр экономического развития Максим Решетников.
По данным Росстата, в январе больше всего выросли цены на овощи: помидоры (на 14,6%), морковь (на 8,2%), картофель (на 7,1%).
Ранее, как писал «Рамблер», президент Владимир Путин заявил, что россияне должны ощутить результат от сдерживания цен на продукты.
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Комментарии
Личный счет , Максим Решетников , Евгения Серова , Владимир Путин , ВШЭ , "Российская газета"
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