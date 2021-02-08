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Юрист рассказал, кому из пенсионеров прибавят пенсию в феврале 

РИА Новости 1 час назад
Нескольким категориям пенсионеров прибавят пенсию
Фото: ТАСС
В феврале инвалидов любых категорий и ветеранов боевых действий ждет повышенная пенсия. Индексация выплат составит 3,8%. Кроме того, с февраля увеличится пенсия у тех, кому в прошлом месяце исполнилось больше 80 лет, поскольку повышается и размер фиксированной страховой пенсии по старости до 6044,48 рубля, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

"Пенсионеры старше 80 лет могут получать еще и по 1200 рублей в месяц. Для этого нужно, чтобы кто-то из неработающих родственников или знакомых официально оформил уход над ними. Это могут быть даже внуки старше 14 лет", — добавил юрист.

Размер пенсии по старости при одном иждивенце увеличится на 2 014 рублей в месяц, при двух иждивенцах — на 4 029 рублей в месяц, при трех иждивенцах — на 6 044 рубля. В феврале инвалидов любых категорий и ветеранов боевых действий ждет повышенная пенсия. Индексация выплат составит 3,8%. Кроме того, с февраля увеличится пенсия у тех, кому в прошлом месяце исполнилось больше 80 лет, поскольку повышается и размер фиксированной страховой пенсии по старости до 6044,48 рубля, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

"Пенсионеры старше 80 лет могут получать еще и по 1200 рублей в месяц. Для этого нужно, чтобы кто-то из неработающих родственников или знакомых официально оформил уход над ними. Это могут быть даже внуки старше 14 лет", — добавил юрист.

Размер пенсии по старости при одном иждивенце увеличится на 2 014 рублей в месяц, при двух иждивенцах — на 4 029 рублей в месяц, при трех иждивенцах — на 6 044 рубля.

"Пенсии работающим пенсионерам перестали индексироваться с 2016 года, однако кабинету министров было поручено до 1 февраля 2021 года представить предложения по их увеличению. При этом логично предположить, что индексация станет возможной, если бюджет будет достаточно обеспечен", — резюмировал Редин.

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Комментарии 2
Личный счет , Маленькая пенсия
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