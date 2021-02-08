Нескольким категориям пенсионеров прибавят пенсию

В феврале инвалидов любых категорий и ветеранов боевых действий ждет повышенная пенсия. Индексация выплат составит 3,8%. Кроме того, с февраля увеличится пенсия у тех, кому в прошлом месяце исполнилось больше 80 лет, поскольку повышается и размер фиксированной страховой пенсии по старости до 6044,48 рубля, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

"Пенсионеры старше 80 лет могут получать еще и по 1200 рублей в месяц. Для этого нужно, чтобы кто-то из неработающих родственников или знакомых официально оформил уход над ними. Это могут быть даже внуки старше 14 лет", — добавил юрист.

Размер пенсии по старости при одном иждивенце увеличится на 2 014 рублей в месяц, при двух иждивенцах — на 4 029 рублей в месяц, при трех иждивенцах — на 6 044 рубля. В феврале инвалидов любых категорий и ветеранов боевых действий ждет повышенная пенсия. Индексация выплат составит 3,8%. Кроме того, с февраля увеличится пенсия у тех, кому в прошлом месяце исполнилось больше 80 лет, поскольку повышается и размер фиксированной страховой пенсии по старости до 6044,48 рубля, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

"Пенсионеры старше 80 лет могут получать еще и по 1200 рублей в месяц. Для этого нужно, чтобы кто-то из неработающих родственников или знакомых официально оформил уход над ними. Это могут быть даже внуки старше 14 лет", — добавил юрист.

Размер пенсии по старости при одном иждивенце увеличится на 2 014 рублей в месяц, при двух иждивенцах — на 4 029 рублей в месяц, при трех иждивенцах — на 6 044 рубля.