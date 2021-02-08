В январе 2021 года россияне закупились бензином премиальных марок, сэкономили на бюджетных и заинтересовались газовым топливом, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и компании «СберАвто».

Эксперты сопоставили средние объемы затрат за одно посещение АЗС и АГЗС и частоту покупок в январе 2021 и 2020 года. Выяснилось, что средняя сумма затрат при покупке бензина АИ-100 составила 1418 рублей. Данный показатель на 10% больше прошлогоднего, частота покупок увеличилась на 54%. По АИ-98 данный показатель на 5% стал больше прошлогоднего, покупки увеличились всего лишь на 1%. По АИ–95 средние затраты составили 984 рубля (больше на 2%), а покупки, наоборот, сократились на 1%.

Марка бензина АИ-92 продемонстрировала снижение в 1%. Что касается ее покупок, то они просели на 2%. По АИ-80 затраты оказались на 13% больше, а частота покупок сократилась на 40%. Важно отметить, что затраты на газ увеличились на 38%, а частота покупок выросла на 11%.

Специалисты подчеркивают, что россияне в большинстве случаев заправляли автомобили бензином марок АИ-95, АИ-92 и ДТ. Также отмечается и популяризация газового топлива — объем продаж газа в январе увеличился на 30% в сравнении с прошлым годом.