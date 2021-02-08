Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.56
$
74.85
89.60
89.89
Прогноз
15.02 – 22.02
$
74.63
90.90
Индексы и котировки Brent
59.46
+0.02 Золото
1811.23
+0.06 РТС
1402.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.2049
–0.0056
27.01
1.2105
02.02
21.01

Россияне закупились бензином премиальных марок 

Лера Букина 1 час назад
Россияне закупились бензином премиальных марок
Фото: РИА Новости
В январе 2021 года россияне закупились бензином премиальных марок, сэкономили на бюджетных и заинтересовались газовым топливом, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и компании «СберАвто».
Эксперты сопоставили средние объемы затрат за одно посещение АЗС и АГЗС и частоту покупок в январе 2021 и 2020 года. Выяснилось, что средняя сумма затрат при покупке бензина АИ-100 составила 1418 рублей. Данный показатель на 10% больше прошлогоднего, частота покупок увеличилась на 54%. По АИ-98 данный показатель на 5% стал больше прошлогоднего, покупки увеличились всего лишь на 1%. По АИ–95 средние затраты составили 984 рубля (больше на 2%), а покупки, наоборот, сократились на 1%.
Марка бензина АИ-92 продемонстрировала снижение в 1%. Что касается ее покупок, то они просели на 2%. По АИ-80 затраты оказались на 13% больше, а частота покупок сократилась на 40%. Важно отметить, что затраты на газ увеличились на 38%, а частота покупок выросла на 11%.
Специалисты подчеркивают, что россияне в большинстве случаев заправляли автомобили бензином марок АИ-95, АИ-92 и ДТ. Также отмечается и популяризация газового топлива — объем продаж газа в январе увеличился на 30% в сравнении с прошлым годом.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Приморье ликвидировали дефицит бензина АИ-92.
Видео дня. Импортные товары могут подорожать из-за морских перевозок
Комментарии 1
Личный счет , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение