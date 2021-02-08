Для того чтобы улучшить жизнь пенсионеров, с 1990-х годов проделан огромный путь, но он недостаточен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Прайм».
«Жить только прошлым невозможно, надо всегда смотреть в будущее. Я только хочу напомнить слова президента, ведь президент сам неоднократно говорил, что в плане пенсионного обеспечения надо еще работать и работать», — заявил он.
Сделать так, чтобы пенсионерам выплачивались высокие пенсии в одночасье невозможно, однако поэтапно принимать меры государство должно, отметил Песков, указав на то, что в настоящее время государство этим занимается. Так он ответил на вопрос журналистов, нужно ли пенсионерам желать большего, чем они имеют сейчас, или стоит помнить, что могло быть и было хуже.
Старания властей улучшить пенсионное обеспечение тормозят черные полосы, в частности, пандемия, однако работа поступательно ведется, подчеркнул пресс-секретарь президента.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне признались в желании побыть миллионерами на пенсии. Так, 27% россиян хотят иметь на счету от 20 до 50 миллионов рублей.