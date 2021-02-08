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Путин поручил Силуанову и Фалькову разобраться с зарплатами ученых 

Газета.Ru и ещё 17 8 часов назад
Путин поручил Силуанову и Фалькову разобраться с зарплатами ученых
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в регионах, передает РИА «Новости». В ходе заседания совета по науке и образованию Анастасия Проскурина, сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, пожаловалась главе государства на низкие зарплаты (25 тыс. рублей). Силуанов доложил Путину, что ученые Новосибирской области получают зарплату на уровне двукратной по региону, а Проскурина работает на полставки. Однако она подчеркнула, что работает полный рабочий день. Тогда президент спросил у губернатора региона, какой средний уровень заработной платы в области. Тот ответил, что средняя зарплата составляет 39 тыс. рублей. «Тридцать девять тысяч? В таком случае у ученых должна быть зарплата почти 80 тыс. рублей, 78 тыс. должно быть. Где деньги-то?.. Где деньги, Зин?», — спросил Путин у Силуанова. Он подчеркнул, что будет ждать подробный доклад от по данной ситуации. Ранее Путин поручил правительству проработать вопрос о надбавке за классное руководство в техникумах, колледжах и училищах.
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Личный счет , Антон Силуанов , Валерий Фальков , Владимир Путин , РАН , Минобрнауки , Минфин , РИА Новости
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