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В Крыму ужесточат штрафы за кражу воды 

Вероника Полынина 2 часа назад
В Крыму ужесточат штрафы за кражу воды
Фото: ТАСС
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал ужесточить штрафы за кражу воды в условиях дефицита воды в регионе.
Аксенов предложил ужесточить наказание для граждан, которые незаконно врезались в водоводы, а также информировать об этом общественность.

«Штрафы на этот счет должны быть максимальными, — пускай все знают, кто у нас в тяжёлой ситуации запускает руку в карман», — цитирует Аксенова «Парламентская газета».

Генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов, в свою очередь, сообщил, что запасы воды в водохранилищах, снабжающих водой Симферополь, продолжают снижаться. Симферопольское водохранилище от проектной мощности на сегодня имеет всего 7% от запасов воды, Партизанское — 14%, Аянское — 26%.
В Крыму из кранов потекла вода с аммиаком
Как сообщал «Рамблер», в 2014 году после присоединения Крыма власти Украины прекратили подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 80-90% потребностей Крыма. В начале сентября 2020-го в Крыму возник дефицит воды, и были введены ограничения водоснабжения.
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Личный счет , Сергей Аксенов , Парламентская газета
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