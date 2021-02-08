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Минобрнауки проверит, сколько получают российские ученые 

РИА «ФедералПресс» и ещё 5 3 часа назад
Минобрнауки начало проверку ситуации с занижением зарплаты ученого
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Такие ситуации бывают, и в каждой такой ситуации нужно предметно разбираться, потому что заработная плата выплачивается в конкретном университете», — сказал Фальков. Валерий Фальков заявил, что необходимо рассматривать такие ситуации конкретно по ученым и по институтам. Также глава ведомства напомнил, что осенью прошлого года Минобрнауки предложило привязать стимулирующие выплаты ректорам к тому, сколько сотрудников их вузов получают две средние зарплаты по региону. Сегодня на Совете по науке и образованию ученая из Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина заявила, что в месяц она зарабатывает 25 тысяч рублей. Однако в мае президент подписал указ, согласно которому зарплата должна составлять 200% от средней по региону, то есть примерно 80 тысяч рублей. Ранее «ФедералПресс» писал, что Путин возмутился зарплатами ученых. Президент поручил главам Минфина и Минобрнауки разобраться с этой проблемой. Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ
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Личный счет , Валерий Фальков , Совет Федерации , РАН , Минобрнауки , Минфин , ФедералПресс
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