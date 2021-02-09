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Пенсионерам могут дать возможность отключать переводы по картам 

Банки.ру и ещё 12 28 минут назад
Пенсионерам предложили ограничить функционал банковских карт
Фото: ТАСС
Количество мошеннических операций с банковскими картами можно снизить в несколько раз, если дать пенсионерам возможность добровольно отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов, пишут «Известия». Такое предложение в ЦБ подготовил проект ОНФ «За права заемщиков». За 2020 год преступники похитили со счетов граждан 66 млрд рублей, в 60% случаев пострадали люди от 50 до 80 лет. По словам руководителя проекта ОНФ Евгении Лазаревой, часто пожилые люди не понимают полного функционала карты, на которую их обязали получать пенсию, и попадаются на уловки мошенников, также картой могут воспользоваться внуки для покупки в интернет-магазине.
Фронтовики предлагают ввести опцию добровольного письменного отказа от осуществления онлайн-платежей и исходящих переводов. Пожилой человек может оставить себе только функции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах, входящих переводов.
Такая мера вполне оправданна, полагает доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. По данным Росстата, лишь 3,6% граждан в возрасте 70—79 лет используют Интернет для заказа товаров, а старше 80 лет — 1,4%, уточнила она.
Опрошенные эксперты отметили актуальность и масштаб проблемы мошенничества с выводом средств со счетов пожилых людей. В целом они поддержали и предложение ОНФ. По мнению юристов, если банк и клиент согласятся на такие условия, то не потребуется и законодательных поправок. Реализация инициативы потребует разработки новых договоров, указали в ФАС. Банкам это невыгодно, они предпочитают менять правила в своих интересах, уверены там.
ОНФ ставит вопрос о законодательном введении нормы о добровольном отказе от использования карт онлайн или для переводов. Вторым вариантом может быть возможность подачи абонентом заявления сотовому оператору о запрете на получение СМС-сообщений с кодами на перевод денежных средств, сообщила Лазарева. «В настоящее время при замене сим-карты уже блокируется получение финансовых сообщений на некоторое время. Необходимо просто увеличить срок блокировки», — отмечено в материалах ОНФ.
Если договор будет предусматривать невозможность онлайн-платежа, а деньги похитят именно таким образом, шансы их вернуть будут высокими, полагают юристы.
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Личный счет , ФАС , Центральный банк России , газета "Известия"
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