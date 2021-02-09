Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
74.63
90.90
Индексы и котировки Brent
59.46
+0.02 Золото
1811.23
+0.06 РТС
1402.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.2049
–0.0056
27.01
1.2105
02.02
21.01

Цены на подсолнечное масло достигли исторического максимума 

News.ru 37 минут назад
Цены на подсолнечное масло достигли исторического максимума
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Цены на подсолнечное масло рекордно выросли на минувшей неделе. Подсолнечник подорожал на 1325 рублей до 42 725 рублей за тонну (без НДС).
Подсолнечное масло выросло в цене на 2285 рублей до 95 500 рублей за тонну (с НДС). Такие данные приводит аграрный портал «Совэкон». Оба показателя являются рекордными.
Авторы доклада резюмируют, что рынок укрепляется на фоне продолжающегося роста цен на растительные масла.
На днях глава Минэкономразвития Максим Решетников отчитался перед президентом Владимиром Путиным о стабилизации цен на подсолнечное масло. Речь идёт о ценах на масло в магазинах. Также министр проинформировал, что правительство не будет продлевать соглашение о заморозке цен на эту продукцию.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жители России в январе покупали меньше сахара и подсолнечного масла, сообщили аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Видео дня. Импортные товары могут подорожать из-за морских перевозок
News.ru: последние новости
Симоньян напомнила жалующимся на пенсии россиянам о 90-х годах Симоньян напомнила жалующимся на пенсии россиянам о 90-х годах Названы категории граждан, которые получат повышенную пенсию в феврале Названы категории граждан, которые получат повышенную пенсию в феврале Минобрнауки разбирается с зарплатой новосибирской учёной после слов Путину Минобрнауки разбирается с зарплатой новосибирской учёной после слов Путину
Личный счет , Максим Решетников , Владимир Путин , Минэкономразвития
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение