Снизить пенсионный возраст перенесшим COVID призвали в Госдуме

"Предлагаем сократить возраст выхода на пенсию всем, кто переболел коронавирусом согласно данным медицинской карты, до дореформенного стандарта, соответственно женщинам до 55 лет и мужчинам до 60 лет, мы направили соответствующее предложение в Государственную Думу и предлагаем срочно внести изменения в пенсионное законодательство", — рассказал РИА Новости Сурайкин.